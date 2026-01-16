Президент Чехии пообещал поставить Украине самолёты для борьбы с дронами

Ранее новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что прежнее правительство скрывало реальные объёмы поставок вооружений Киеву. По его словам, в бюджет страны тайно были заложены средства на военную помощь Украине в размере 17,1 млрд крон, а информация о финансировании находилась в закрытых статьях, связанных с военной разведкой. Бабиш подчеркнул, что такие действия были непрозрачными и не обсуждались публично.