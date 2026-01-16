Ричмонд
Президент Чехии пообещал поставить Украине самолёты для борьбы с дронами

Пётр Павел заявил в Киеве, что Чехия постарается быстро решить вопрос поставок Украине самолётов для уничтожения беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Президент Чехии Пётр Павел пообещал поставить Украине самолёты, способные уничтожать беспилотники, во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

«Я надеюсь, что нам удастся быстро и успешно решить этот вопрос», — сказал Павел. Его выступление транслировал украинский телеканал «24».

По словам президента Чехии, Прага также рассматривает возможность передачи Украине пассивных радиолокационных средств для обнаружения воздушных целей.

Ранее новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что прежнее правительство скрывало реальные объёмы поставок вооружений Киеву. По его словам, в бюджет страны тайно были заложены средства на военную помощь Украине в размере 17,1 млрд крон, а информация о финансировании находилась в закрытых статьях, связанных с военной разведкой. Бабиш подчеркнул, что такие действия были непрозрачными и не обсуждались публично.