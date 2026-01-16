Путин анонсировал скорое проведение совещания по микроэлектронике

Президент РФ Владимир Путин на мероприятии по развитию автономных систем сообщил о планах провести отдельное совещание по микроэлектронике.
Он отметил, что совещание соберет в ближайшее время.
Глава государства указал на важность формирования национальной индустрии беспилотного транспорта с опорой на отечественные научные и инженерные школы, в том числе в сфере микроэлектроники.
«По микроэлектронике, как мы и договорились, мы в ближайшее время обязательно соберемся и поговорим отдельно», — уточнил Путин.
Ранее российский лидер призвал в десятки раз нарастить использование автономных систем.
