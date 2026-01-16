Путин заявил о транспортной революции в России и мире на фоне новых технологий

Президент указал, что аналогичный по значению этап страна уже проходила в конце XIX — начале XX века. Тогда развитие железнодорожных магистралей, флота и других транспортных систем дало мощный импульс экономике и инфраструктуре. По его словам, этот рывок стал возможен благодаря системным инвестициям и работе инженерной школы. Путин также отметил, что значимую роль в прошлых преобразованиях сыграли отечественные учёные и инженеры. Сейчас, по его оценке, стоит задача создать национальную индустрию беспилотного транспорта. Она должна опираться на собственную технологическую и производственную базу, а также на российские научные и инженерные школы. Важное значение президент отвёл развитию микроэлектроники, новых материалов и оптики.