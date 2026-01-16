Ричмонд
Посол Украины Стефанишина: переговоры с США состоятся 17 января в Майами

Стефанишина объявила о проведении нового раунда переговоров между делегациями США и Украины 17 января в Майами.

Источник: Аргументы и факты

Посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина анонсировала новый раунд переговоров между делегациями США и Украины, который пройдёт 17 января в Майами, штат Флорида. Об этом она заявила на своей странице в Facebook*.

Она отметила, что Украина активные консультации с США касательно будущей архитектуры безопасности и долгосрочного экономического развития страны.

В переговорах, по её словам, примут участие секретарь Совета безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, руководителя офиса Зеленского Кирилл Буданов**, а также глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Стефанишина подчеркнула, что целью встреч является доработка ключевых документов, связанных с соглашениями о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины, общий объем которых может составить до 800 миллиардов долларов.

Ранее The New York Times со ссылкой на украинского юриста Владимира Дородко сообщил, что многие граждане Украины готовы к уступкам территорий.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

**Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

