Посол Украины Стефанишина: переговоры с США состоятся 17 января в Майами

Посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина анонсировала новый раунд переговоров между делегациями США и Украины, который пройдёт 17 января в Майами, штат Флорида. Об этом она заявила на своей странице в Facebook*.
Она отметила, что Украина активные консультации с США касательно будущей архитектуры безопасности и долгосрочного экономического развития страны.
В переговорах, по её словам, примут участие секретарь Совета безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, руководителя офиса Зеленского Кирилл Буданов**, а также глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
Стефанишина подчеркнула, что целью встреч является доработка ключевых документов, связанных с соглашениями о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины, общий объем которых может составить до 800 миллиардов долларов.
Ранее The New York Times со ссылкой на украинского юриста Владимира Дородко сообщил, что многие граждане Украины готовы к уступкам территорий.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
**Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.