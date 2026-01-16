Ричмонд
Путин заявил об отставании России в сфере автономного транспорта от ряда стран

Путин рассказал, что некоторые страны уже пользуются беспилотными такси.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин, проводя совещание по вопросам развития автономных систем, отметил отставание РФ в этой области от некоторых стран. По словам главы государства, в мире уже есть страны, которые активно применяют на практике беспилотные такси, тогда как в России это пока еще не широко распространено.

«Сделаны важные шаги, но по отдельным направлениям в этой сфере мы все еще существенно отстаем от некоторых других стран. Например, в определенных городах, в отдельных городах мира уже не в рамках отдельных экспериментов, а массово задействованы и перевозят пассажиров беспилотные такси», — говорит президент.

Путин также отметил, что куда важнее даже не активное практическое использование новых технологий, а полный суверенитет в производстве всех компонентов, необходимых для их создания и обслуживания.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин призвал создать национальную индустрию автономного транспорта, которая действовала бы на суверенной платформе.