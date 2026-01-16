Чехия заявила о готовности поставить Украине самолёты для борьбы с БПЛА

«Чешская Республика может в относительно короткие сроки поставить несколько средних боевых самолётов, которые очень эффективны в борьбе с беспилотниками, и я верю, что мы сможем быстро и успешно решить этот вопрос», — заявил политик. При этом он не стал раскрывать конкретные модели самолётов.
Как отмечает агентство, ранее президент Чехии уже допускал возможность передачи украинской стороне дозвуковых истребителей L-159, состоящих на вооружении национальных военно-воздушных сил.
Также в рамках поддержки Чехия рассматривает возможность поставок современных систем раннего предупреждения, включая пассивные радиолокационные станции. Эти средства призваны усилить возможности Украины по обнаружению воздушных угроз.
Незадолго до этого Петр Павел заявил, что Украина готова пойти на ряд болезненных уступок ради достижения мира. По его словам, страна уже проделала значительную работу, чтобы предложенное решение стало приемлемым для всех сторон. При этом Павел не уточнил, какие именно уступки может сделать Украина, подчеркнув лишь, что они будут сделаны при условии, что это приведёт к миру.
