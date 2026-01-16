Hurriyet: организатор убийства посла РФ Карлова скрывается в Канаде

Один из организаторов убийства российского посла в Турции Андрея Карлова скрывается в Канаде, где работает психотерапевтом, пишет KP.RU со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.
По данным издания, есть доказательства, что некто по имени Джемал Караата являлся одним из организаторов теракта. Турция добилась «карточки» Интерпола на его арест.
Отмечается, что Караата работал в MIT (Национальной разведывательной организации Турции), а также тайно состоял в признанном в Турции террористическим движении Гюлена FETÖ. После убийства Карлова он бежал в Канаду, сменил имя на Салиха Аду и начал работать психотерапевтом.
Турецкие спецслужбы установили, что Караата, работая в MIT, собирал данные об охране и передвижениях российского посла, а затем передавал их вышестоящим членам FETÖ для планирования убийства.
Напомним, Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства Анкары на открытии привезенной из России фотовыставки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что за убийством стоял лидер турецких исламистов Фетхуллах Гюлен.