Трамп заявил, что пора менять лозунг MAGA на «Keep America Great»

Он пояснил, что изначально речь шла о необходимости вернуть стране величие, однако теперь, по его оценке, задача практически выполнена, и акцент нужно сместить на сохранение достигнутого. Президент США также утверждает, что глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс выступает против отказа от прежнего лозунга. Трамп напомнил, что именно он стал символом движения его сторонников «MAGA» и сыграл важную роль в его победе на выборах в 2024 году.
Ранее социологическая компания провела опрос среди граждан Соединённых Штатов, по итогам которого первый год правления Дональда Трампа был признан провальным. 58% респондентов охарактеризовали его именно так. Лишь 36% опрошенных полагают, что президент руководствуется верными приоритетами. Кроме того, более половины граждан считают, что действия Трампа привели к ухудшению экономики.
