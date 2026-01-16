Трамп заявил, что пора менять лозунг MAGA на «Keep America Great»

Он пояснил, что изначально речь шла о необходимости вернуть стране величие, однако теперь, по его оценке, задача практически выполнена, и акцент нужно сместить на сохранение достигнутого. Президент США также утверждает, что глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс выступает против отказа от прежнего лозунга. Трамп напомнил, что именно он стал символом движения его сторонников «MAGA» и сыграл важную роль в его победе на выборах в 2024 году.