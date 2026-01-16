Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что пора менять лозунг MAGA на «Keep America Great»

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении отказаться от лозунга «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»), поскольку, по его оценке, страна уже практически достигла заявленной цели. Вместо него он предлагает использовать «Keep America Great» («Сохраним Америку великой»). Об этом республиканец заявил в ходе обсуждения вопросов здравоохранения.

Источник: Life.ru

Он пояснил, что изначально речь шла о необходимости вернуть стране величие, однако теперь, по его оценке, задача практически выполнена, и акцент нужно сместить на сохранение достигнутого. Президент США также утверждает, что глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс выступает против отказа от прежнего лозунга. Трамп напомнил, что именно он стал символом движения его сторонников «MAGA» и сыграл важную роль в его победе на выборах в 2024 году.

Ранее социологическая компания провела опрос среди граждан Соединённых Штатов, по итогам которого первый год правления Дональда Трампа был признан провальным. 58% респондентов охарактеризовали его именно так. Лишь 36% опрошенных полагают, что президент руководствуется верными приоритетами. Кроме того, более половины граждан считают, что действия Трампа привели к ухудшению экономики.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше