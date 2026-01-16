Мерц заявил о необходимости добиться большей независимости Европы от США

Мерц отметил, что США, по его оценке, все больше переходят от основанной на правилах политики к той, что ориентируется на силу. «Но мы не можем в таком случае прятать голову в песок и пытаться как-то выжить», — сказал он на предвыборном мероприятии в населенном пункте Хеддесхайм под Мангеймом (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Его слова приводит агентство DPA.