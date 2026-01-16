Ричмонд
Мерц заявил о необходимости добиться большей независимости Европы от США

Германия должна научиться защищать свои интересы, если хочет, чтобы ее уважали, отметил канцлер ФРГ.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Европа должна добиться большей самостоятельности в отношениях с США и не принижать себя.

Мерц отметил, что США, по его оценке, все больше переходят от основанной на правилах политики к той, что ориентируется на силу. «Но мы не можем в таком случае прятать голову в песок и пытаться как-то выжить», — сказал он на предвыборном мероприятии в населенном пункте Хеддесхайм под Мангеймом (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Его слова приводит агентство DPA.

«Этот расчет не сработает», — отметил он. Мерц утверждал, что Германия должна научиться защищать свои интересы, если хочет, чтобы ее уважали.

В Баден-Вюртемберге 8 марта пройдут выборы в ландтаг (земельный парламент).

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше