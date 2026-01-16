Трамп заявил о намерении завершить девятую войну

Лидер США Дональд Трамп заявил, что хочет заняться урегулированием конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами, он назвал это потенциально «девятой войной», которую завершит.
«Похоже, это еще одна война, с которой нам придется разобраться. Будем считать ее девятой», — приводит Daily Mail слова Дональда Трампа.
Ранее президент США заявил, что в одиночку завершил восемь войн. Однако, по словам Дональда Трампа, Норвегия «по глупости» решила не присуждать ему Нобелевскую премию мира.
До этого момента американский лидер рассказал, что ему неоднократно обещали получение соответствующей премии по окончании боевых действий.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше