Россия и Украина договорились о приостановке огня на линии фронта

МАГАТЭ договорилось о прекращении огня у Запорожской АЭС.
МАГАТЭ договорилось о локальном прекращении огня для ремонта ЛЭП Запорожской АЭС. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
«Сегодня МАГАТЭ добилось согласия Российской Федерации и Украины на введение локального режима прекращения огня. Это позволит начать ремонт последней оставшейся резервной линии электропередачи Запорожской атомной электростанции», — сказал Гросси.
Ожидается, что в ближайшие дни специалисты украинской электросетевой компании начнут ремонтные работы на линии электропередачи напряжением 330 кВ, поврежденной и отключенной в результате военных действий 2 января. Из-за отключения крупнейшая в Европе АЭС зависит от единственной работающей основной линии электропередачи напряжением 750 кВ.