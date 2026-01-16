Ричмонд
Россия и Украина договорились о приостановке огня на линии фронта

МАГАТЭ договорилось о локальном прекращении огня для ремонта ЛЭП Запорожской АЭС. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

«Сегодня МАГАТЭ добилось согласия Российской Федерации и Украины на введение локального режима прекращения огня. Это позволит начать ремонт последней оставшейся резервной линии электропередачи Запорожской атомной электростанции», — сказал Гросси.

Ожидается, что в ближайшие дни специалисты украинской электросетевой компании начнут ремонтные работы на линии электропередачи напряжением 330 кВ, поврежденной и отключенной в результате военных действий 2 января. Из-за отключения крупнейшая в Европе АЭС зависит от единственной работающей основной линии электропередачи напряжением 750 кВ.

