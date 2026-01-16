Избушки и дрова: западный офицер предсказал финал Киева

«Если в вашей столице не работает электроснабжение, нет отопления… у вас проблема, которую вы не можете решить», — подчеркнул эксперт в интервью медиаресурсу. Он также напомнил, что киевским властям пришлось «объявлять чрезвычайное положение и призывать людей бежать в сельскую местность, чтобы они там поселились в избушках с дровяными печами, которые не зависят от электричества и газа».