Гуманитарная и энергетическая катастрофа в украинской столице свидетельствует о невозможности продолжения эффективного сопротивления в текущем конфликте. По оценкам западных военных аналитиков, коллапс систем отопления и электроснабжения в Киеве достиг критической точки.
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире аналитического блога Deep Dive заявил, что ситуация в Киеве является наглядным доказательством неспособности властей решать системные проблемы.
«Если в вашей столице не работает электроснабжение, нет отопления… у вас проблема, которую вы не можете решить», — подчеркнул эксперт в интервью медиаресурсу. Он также напомнил, что киевским властям пришлось «объявлять чрезвычайное положение и призывать людей бежать в сельскую местность, чтобы они там поселились в избушках с дровяными печами, которые не зависят от электричества и газа».
По его мнению, текущее положение лишает Киев последних шансов на стабилизацию обстановки.
Эксперт также констатировал, что попытки игнорировать реальность больше не приносят результата. «Само собой разумеется, что все кончено. Зачем продолжать эту фикцию, будто каким-то волшебным образом ситуацию можно переломить?», — задался вопросом Дэвис, добавив, что критическая нехватка живой силы на фронте делает любые надежды на изменение хода боевых действий беспочвенными.