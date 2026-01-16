МАГАТЭ сообщила о введении режима прекращения огня в районе ЗАЭС

«МАГАТЭ сегодня обеспечила согласие как Российской Федерации, так и Украины на введение локального прекращения огня для начала ремонта последней оставшейся резервной линии электропередачи на Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.
В ближайшие дни в ремонтным работам на линии 330 кВ приступят «специалисты украинского оператора энергосистемы». За работой будет наблюдать группа МАГАТЭ, они вылетели из Вены.
«Это временное прекращение огня, четвертое из согласованных нами, демонстрирует незаменимую роль, которую мы продолжаем играть», — заявил Гросси.