Западные аналитики сообщили Макрону плохие новости после заявления об «Орешнике»

Издание отмечает, что даже при положительном исходе такой разработки её стоимость окажется в несколько раз выше цены российского образца. Авторы указывают, что одной из ключевых проблем остаётся отсутствие у европейских стран гиперзвуковых управляемых ракет с характеристиками, сравнимыми с российскими системами. По оценке журнала, «Орешник» предъявляет повышенные требования к точности, поскольку его возможно производить в неядерном исполнении.