Западные аналитики сообщили Макрону плохие новости после заявления об «Орешнике»

Европейская оборонная промышленность не сможет в ближайшие годы создать ракету, сопоставимую с российским комплексом «Орешник», несмотря на то, что президент Франции Эмманюэль Макрон требовал разработать для Европы аналог этой системы. Об этом сообщили в публикации Military Watch Magazine.

«Учитывая опыт европейского оборонного сектора и значительные технологические препятствия, которые необходимо преодолеть, в ходе европейской программы вряд ли удастся создать ракету, сопоставимую с “Орешником”, до середины 2030-х годов», — говорится в материале.

Издание отмечает, что даже при положительном исходе такой разработки её стоимость окажется в несколько раз выше цены российского образца. Авторы указывают, что одной из ключевых проблем остаётся отсутствие у европейских стран гиперзвуковых управляемых ракет с характеристиками, сравнимыми с российскими системами. По оценке журнала, «Орешник» предъявляет повышенные требования к точности, поскольку его возможно производить в неядерном исполнении.

MWM также обращает внимание на фактор серийного выпуска. По данным издания, Россия сохраняет постоянное производство стратегических ракет в значительных объёмах, что усиливает её позиции.

Ранее Эммануэль Макрон призвал Европу к разработке аналога российского комплекса «Орешник». Он заявил об этом после появления сообщений о применении нового российского оружия. Французский лидер говорил о необходимости в краткосрочной перспективе получить системы, способные изменить военный баланс. Макрон также указывал, что Франция, как и другие европейские страны, находится в зоне поражения таких ракетных комплексов и должна учитывать это при планировании обороны.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

