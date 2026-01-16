Ричмонд
Трамп объяснил, почему поддерживает Родригес, а не Мачадо

Трамп на примере Ирака объяснил, почему поддерживает Родригез, а не Мачадо.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил нежеланием дестабилизации, которая была в Ираке, почему поддерживает уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес, а не оппозиционного венесуэльского политика Марию Корину Мачадо в качестве правительства латиноамериканской страны.

«Если помните, есть такое место — Ирак, где однажды уволили всех и каждого- полицию, генералов — уволили всех. И в итоге они стали ИГ*», — так Трамп ответил на вопрос, почему поддерживает Родригес, бывшую вице-президентом при захваченном президенте Николасе Мадуро, а не Мачадо, противостоявшую ему.

При этом он отметил, что уважает Мачадо, которая передала ему свою медаль Нобелевской премии мира, а она, «очевидно», питает сильное уважение к нему.

Ранее на фоне американской операции в Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро Трамп заявлял, что у Мачадо нет поддержки в стране. Сама же Мачадо говорила о том, что Трамп за атаку на Венесуэлу заслужил Нобелевскую премию мира. Родригес же президент называл потрясающим человеком и отмечал ее сотрудничество с Вашингтоном.

* Запрещенная в России террористическая организация.

