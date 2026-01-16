Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что текущая ситуация в Киеве наглядно демонстрирует, что Украина не в состоянии выиграть конфликт с Россией. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Deepp Dive».
Он подчеркнул, что проблемы с электроснабжением, отсутствием отопления и необходимость введения чрезвычайного положения, когда людям приходится покидать столицу и переселяться в сельскую местность в дома с дровяными печами, указывают на серьезные трудности, которые страна не может преодолеть.
Кроме того, Дэвис отметил, что политическая обстановка в Киеве ухудшается, особенно на фоне недавних критических высказываний президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском.
Ранее сообщалось, что каникулы для школьников с 19 января по 1 февраля объявлены в Киеве в связи с проблемами с энергоснабжением.