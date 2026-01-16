Дэвис: ситуация в Киеве показывает неспособность Украины победить Россию

Он подчеркнул, что проблемы с электроснабжением, отсутствием отопления и необходимость введения чрезвычайного положения, когда людям приходится покидать столицу и переселяться в сельскую местность в дома с дровяными печами, указывают на серьезные трудности, которые страна не может преодолеть.