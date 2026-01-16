Столтенберг не исключил, что США покинут НАТО

«Ничто не является незыблемым, все может измениться», — заявил он в интервью журналу Der Spiegel. «Я не могу обещать, что США останутся в НАТО», — сказал Столтенберг. Бывший генсек считает, что НАТО должна принять меры для сохранения трансатлантического альянса «независимо от того, останутся ли Соединенные Штаты активным союзником в НАТО или нет».