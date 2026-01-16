Ричмонд
Москва ответила на поданный американским фондом иск: что потребовала Россия

Россия потребовала от фонда США отозвать иск о царском долге и пригрозила мерами.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона отреагировала на иск от американского инвестиционного фонда Noble Capital. Москва пригрозила Вашингтону ответными мерами. РФ также потребовала от фонда отозвать иск о царском долге, узнало РИА Новости.

Как сообщили в юридической фирме Marks & Sokolov, Россия просит отозвать иск до 30 января. В ином случае Москва подаст ходатайство об оставлении заявления без рассмотрения, заявил источник.

«Ни СССР, ни Российская Федерация никогда не признавали свою ответственность за них в соответствии с установленным международным правом. Они давно были отправлены в “мусорную корзину истории”, — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что инвестиционный фонд потребовал взыскать с РФ 225,8 миллиарда долларов. В документе сказано, что Noble Capital намерен взыскать с России долги по облигациям.