Трамп сообщил о регулярных телефонных разговорах с Си Цзиньпином

Ранее Дональд Трамп заявлял о готовности ввести торговые пошлины против стран, которые не поддержат американские планы по приобретению Гренландии. Он отмечал, что такие меры могут коснуться в том числе европейских государств. По словам президента США, Вашингтон рассматривает Гренландию как стратегически важный регион для национальной безопасности. Трамп также публично называл себя «королём пошлин», подчёркивая жёсткий подход к торговой политике.