Трамп сообщил о регулярных телефонных разговорах с Си Цзиньпином

Телефонные контакты между американском лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином проходят почти еженедельно. Об этом сообщил в Вашингтоне президент США в интервью Daily Mail.

«Мы разговариваем почти каждую неделю», — сказал хозяин Белого дома.

Трамп уточнил, что очередной разговор с Си Цзиньпином уже запланирован. По его словам, такие контакты проходят на постоянной основе и входят в рабочий график. Издание отмечает, что во время интервью президент США прервал беседу и вышел, чтобы поговорить с китайским лидером.

Ранее Дональд Трамп заявлял о готовности ввести торговые пошлины против стран, которые не поддержат американские планы по приобретению Гренландии. Он отмечал, что такие меры могут коснуться в том числе европейских государств. По словам президента США, Вашингтон рассматривает Гренландию как стратегически важный регион для национальной безопасности. Трамп также публично называл себя «королём пошлин», подчёркивая жёсткий подход к торговой политике.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

