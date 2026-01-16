Трамп сообщил о регулярных телефонных разговорах с Си Цзиньпином

«Мы разговариваем почти каждую неделю», — сказал хозяин Белого дома.
Трамп уточнил, что очередной разговор с Си Цзиньпином уже запланирован. По его словам, такие контакты проходят на постоянной основе и входят в рабочий график. Издание отмечает, что во время интервью президент США прервал беседу и вышел, чтобы поговорить с китайским лидером.
Ранее Дональд Трамп заявлял о готовности ввести торговые пошлины против стран, которые не поддержат американские планы по приобретению Гренландии. Он отмечал, что такие меры могут коснуться в том числе европейских государств. По словам президента США, Вашингтон рассматривает Гренландию как стратегически важный регион для национальной безопасности. Трамп также публично называл себя «королём пошлин», подчёркивая жёсткий подход к торговой политике.
