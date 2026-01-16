Ричмонд
В МАГАТЭ сообщили, что в районе Запорожской АЭС введён режим прекращения огня

Международное агентство по атомной энергии сообщило о важном дипломатическом успехе, направленном на обеспечение ядерной безопасности. Организации удалось достигнуть договорённости с Российской Федерацией и Украиной об установлении режима прекращения огня в зоне Запорожской АЭС. Это решение позволит приступить к восстановительным работам на последней резервной линии электропередачи, питающей атомную электростанцию. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

«Сегодня МАГАТЭ добилось согласия как Российской Федерации, так и Украины на введение локального режима прекращения огня, который позволит начать ремонт последней оставшейся резервной линии электропередачи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)», — сообщили в МАГАТЭ.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в условиях конфликта на Украине риск ядерной аварии выше, чем вероятность применения ядерного оружия. Особое беспокойство агентства вызывает Запорожская АЭС, остающаяся в зоне боевых действий. Станция может пострадать как от прямых ударов, так и из-за перебоев с электроснабжением, необходимых для охлаждения реакторов, что способно привести к тяжёлому ядерному инциденту.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше