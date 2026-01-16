В МАГАТЭ сообщили, что в районе Запорожской АЭС введён режим прекращения огня

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в условиях конфликта на Украине риск ядерной аварии выше, чем вероятность применения ядерного оружия. Особое беспокойство агентства вызывает Запорожская АЭС, остающаяся в зоне боевых действий. Станция может пострадать как от прямых ударов, так и из-за перебоев с электроснабжением, необходимых для охлаждения реакторов, что способно привести к тяжёлому ядерному инциденту.