Президент Сирии издал указ, защищающий права курдов в арабской республике

Президент Сирии подписал указ, направленный на защиту прав курдского населения страны.

Источник: Аргументы и факты

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа подписал указ, направленный на защиту прав курдского населения страны. Текст документа был опубликован канцелярией сирийского лидера и закрепляет ряд ключевых положений, касающихся языковых и гражданских прав курдов.

Согласно указу, курдский язык получает статус государственного и может использоваться в образовательных учреждениях в регионах, где курды составляют значительную часть населения. Кроме того, переходное правительство Сирии обязуется предоставить сирийское гражданство всем лицам курдского происхождения, постоянно проживающим на территории страны.

Документ также предусматривает признание Навруза, праздника весеннего равноденствия, государственным праздником на всей территории Сирии и вводит запрет на любую форму дискриминации по этническому или языковому признаку.

Курды являются второй по численности этнической группой в стране, составляя около 10−15% населения, и преимущественно проживают на северо-востоке Сирии, а также в Дамаске, Алеппо и других крупных городах.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года в Сирии начнётся поэтапное введение обновлённой национальной валюты без прежней символики.

