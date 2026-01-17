Никитин доложил Путину о преимуществах беспилотных грузовиков

В ходе доклада Никитин отметил, что беспилотные машины способны находиться в работе до 23 часов в сутки, тогда как при человеческой эксплуатации этот показатель составляет около восьми часов. Он подчеркнул, что беспилотники смогут экономнее расходовать топливо. Кроме того, по словам чиновника, в России ведётся работа по созданию беспилотных транспортных коридоров.
Ранее Путин заявил, что революция в транспортных технологиях происходит в настоящее время, в том числе и в России. Президент указал, что аналогичный по значению этап страна уже проходила в конце XIX — начале XX века. Тогда развитие железнодорожных магистралей, флота и других транспортных систем дало мощный импульс экономике и инфраструктуре. Сейчас, по его оценке, стоит задача создать национальную индустрию беспилотного транспорта.
