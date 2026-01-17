Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никитин доложил Путину о преимуществах беспилотных грузовиков

Глава Минтранспорта РФ Андрей Никитин на выставке беспилотного транспорта рассказал российскому президенту Владимиру Путину о преимуществах автономных грузовиков.

Источник: Life.ru

В ходе доклада Никитин отметил, что беспилотные машины способны находиться в работе до 23 часов в сутки, тогда как при человеческой эксплуатации этот показатель составляет около восьми часов. Он подчеркнул, что беспилотники смогут экономнее расходовать топливо. Кроме того, по словам чиновника, в России ведётся работа по созданию беспилотных транспортных коридоров.

Ранее Путин заявил, что революция в транспортных технологиях происходит в настоящее время, в том числе и в России. Президент указал, что аналогичный по значению этап страна уже проходила в конце XIX — начале XX века. Тогда развитие железнодорожных магистралей, флота и других транспортных систем дало мощный импульс экономике и инфраструктуре. Сейчас, по его оценке, стоит задача создать национальную индустрию беспилотного транспорта.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше