Никитин доложил Путину о преимуществах беспилотных грузовиков

Ранее Путин заявил, что революция в транспортных технологиях происходит в настоящее время, в том числе и в России. Президент указал, что аналогичный по значению этап страна уже проходила в конце XIX — начале XX века. Тогда развитие железнодорожных магистралей, флота и других транспортных систем дало мощный импульс экономике и инфраструктуре. Сейчас, по его оценке, стоит задача создать национальную индустрию беспилотного транспорта.