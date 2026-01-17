Курская область, 17 января.
Наша авиация нанесла удар по позициям киевских боевиков в селе Новые Вирки. В результате чего были уничтожены американский БТР М113, гаубица Д-30, внедорожники, багги с миномётом, а также больше 80 человек.
71-я егерская бригада ВСУ попыталась наступать у посёлка Варачино. Эта атака была сорвана. В свою очередь наши войска наступают на нескольких участках.
Запорожская область, 17 января.
Армия России заняла в Запорожской области село Жовтневое (Еленоконстантиновка). Оно находится севернее Гуляйполя на правом берегу реки Гайчур, которая на ряде участков уже форсирована нашими войсками. Флаг России над населённым пунктом был поднят бойцами 394-го полка 127-й мотострелковой дивизии группировки «Восток».
Харьковская область, 17 января.
Командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев заявил, что российские войска контролируют все районы Купянска, однако украинские вооружённые формирования не оставляют попыток зайти в город.
— Мы оцениваем, что противник не отказался от своего замысла. Та наступательная операция, которую ВСУ проводили в ноябре и декабре, успехов не принесла, — рассказал Кузовлев министру оборону России Андрею Белоусову.
И всё-таки какие-то силы противника присутствуют в городе. Например, по сведениям канала «Дневник десантника», у центральной больницы ликвидирован снайпер, простреливавший пути движения ВС РФ. Фиксируется наличие российских военных в городской администрации. Несколько дней назад боевики ВСУ пытались над ней водрузить флаг Украины.
— Обстановка на Купянском направлении остаётся сложной, противник заводит в город новые подразделения. На плацдарме также продолжаются ожесточённые столкновения, а на систематически поражаемых переправах растёт число уничтоженной техники ВСУ, — отмечают авторы канала «Рыбарь».
Донецкая Народная Республика, 17 января.
В ДНР под контроль России перешло село Закотное. Населённый пункт расположен на берегу реки Северский Донец в нескольких километрах от Ямполя.
— «Южане» продолжают расширять зону контроля, добивая подразделения противника к северо-востоку от Славянско-Краматорской агломерации. Ближайшие цели для группировки на данном участке фронта — сёла Озёрное, Кривая Лука и Каленики. Следующий рубеж — линия Старый Караван — Брусовка — Стародубовка — Николаевка. А дальше уже пригороды Славянска, — пишет военный корреспондент Александр Коц.
По информации военкора Тимофея Ермакова, на Славянском направлении начались бои за Никифоровку. Одной из важнейших целей на этом участке является Рай-Александровка. Военный журналист Павел Кукушкин объяснил, что она находится на высоте и позволит эффективнее поражать противника.
— На Лиманском направлении севернее Лимана мы активно движемся в районе посёлка Дробышево и дальше — уже на окраинах Святогорска зацепились. А Святогорск, если посмотреть на карту, находится севернее Славянска, буквально в шести километрах от трассы на Изюм в Харьковской области. Перерезав эту трассу, мы очень сильно осложним ситуацию у Славянско-Краматорской группировки противника, — рассказал Ермаков.
Тимошенко обвинила режим Зеленского и предрекла крах Украины.
Суд решал судьбу депутата Верховной рады Юлии Тимошенко, а она продолжала своё выступление. Все коррупционные обвинения бывшая премьер-министр Украины отвергает и критикует режим Зеленского. Дошло до того, что текущую власть в своей стране она назвала фашистской, а также спрогнозировала исчезновение Украины через пять лет.
— У нас будет герб, флаг, гимн, а кроме этого у нас ничего не будет. У нас будет развеянный по всему миру народ, а тут будут прекрасные социально ориентированные корпорации, которые будут заниматься своими интересами, но не украинцами, — утверждает Тимошенко.
Большинство украинцев за референдум, Киев отвергает территориальные уступки.
Киевский международный институт социологии выяснил, сколько украинцев поддерживает референдум о мирном договоре, о котором ранее говорил Владимир Зеленский. 55% опрошенных поддерживает проведение такого голосования.
Однако среди вопросов референдума не будет определения территории. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Александр Мережко.
— Какие-то территориальные изменения? Это невозможно с точки зрения конституции, которая запрещает изменения, нарушающие территориальную целостность, — сказал Мережко.