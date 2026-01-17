Курдские формирования выведут с востока провинции Алеппо

БЕЙРУТ, 17 янв — РИА Новости. Курдские формирования «Сирийских демократических сил» (СДС) будут выведены с востока провинции Алеппо, где армия Сирии объявила «закрытую военную зону», отвод сил будет осуществлен до утра субботы, заявил командующий СДС Мазлум Абди.
Командование сирийской армии 13 января объявило восток провинции Алеппо закрытой военной зоной, сославшись на скопление сил СДС и возможные угрозы безопасности, и заявила о намерении провести ограниченную военную операцию. В ответ СДС официально заявили, что отрицают обвинения в наращивании сил, подчеркивают свое право на самооборону и призывают к деэскалации через диалог, отметив, что любые претензии о подготовке к нападению являются необоснованными и провоцирующими эскалацию.
«В ответ на призывы дружественных государств и посредников, а также исходя из нашей доброй воли в вопросе завершения процесса интеграции и приверженности выполнению положений соглашения от 10 марта, мы приняли решение завтра утром, в 7.00, вывести наши силы из текущих зон соприкосновения к востоку от Алеппо, которые в течение последних двух дней подвергались атакам, с последующим их передислоцированием в районы к востоку от Евфрата», — приводит слова Абди пресс-служба СДС.
В пятницу вечером командование СДС заявило, что армия Сирии подвергла массированному артиллерийскому обстрелу населенный пункт Дейр-Хафер, расположенной в обозначенной «закрытой зоне». Сирийская армия, в свою очередь, заявила, что нанесла удары по военным позициям курдов, откуда запускались беспилотники для атак по городу Алеппо и по гуманитарному коридору, который был открыт накануне для мирных граждан, которые желают покинуть город, данные сообщение курдское командование официально опровергло.
В феврале прошлого года командующий СДС генерал Мазлум Абди провел встречу с сирийским президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа, в ходе которой стороны договорились о необходимости координации в вопросах безопасности, недопущении конфронтации между сирийской армией и силами СДС, а также обсуждали перспективы интеграции органов самоуправления курдской автономии в общенациональные структуры. В марте по результатам встречи аш-Шараа и Абди было подписано соглашение.
В середине декабря Абди заявил о необходимости автономного самоуправления провинций на северо-востоке Сирии, отметив, что достигнутое в марте соглашение с Дамаском должно стать основной будущего Сирии. После чего глава МИД САР Асаад аш-Шибани обвинил курдское руководство в нежелании выполнять договоренности по интеграции в единое управление под руководством Дамаска.