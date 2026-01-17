Курдские формирования выведут с востока провинции Алеппо

«В ответ на призывы дружественных государств и посредников, а также исходя из нашей доброй воли в вопросе завершения процесса интеграции и приверженности выполнению положений соглашения от 10 марта, мы приняли решение завтра утром, в 7.00, вывести наши силы из текущих зон соприкосновения к востоку от Алеппо, которые в течение последних двух дней подвергались атакам, с последующим их передислоцированием в районы к востоку от Евфрата», — приводит слова Абди пресс-служба СДС.