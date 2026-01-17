Первый беспилотный поезд московского метро сможет перевозить до 1,5 тыс. человек

По данным организаторов, поезд производят в Мытищах, он работает на отечественном программном обеспечении и готов к эксплуатации в московском метро. В 2026 году рейсы будут тестовыми, без пассажиров, а перевозки людей планируют начать в 2027 году. К 2030 году ожидается запуск первой линии, полностью работающей в беспилотном режиме.