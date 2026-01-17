Первый беспилотный поезд московского метро сможет перевозить до 1,5 тыс. человек

«Беспилотный поезд “Москва”. Вместимость: 1.5 тыс. человек; длина поезда: 150 м; масса поезда: 285 т; количество вагонов: 8 шт. Локализация: 95−97%», — указано в материалах.
По данным организаторов, поезд производят в Мытищах, он работает на отечественном программном обеспечении и готов к эксплуатации в московском метро. В 2026 году рейсы будут тестовыми, без пассажиров, а перевозки людей планируют начать в 2027 году. К 2030 году ожидается запуск первой линии, полностью работающей в беспилотном режиме.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин осматривал первый в стране беспилотный поезд метро «Москва-2026» в электродепо «Аминьевское». На презентации мэр Москвы Сергей Собянин продемонстрировал восьмивагонный состав, работающий на российском ПО. Планируется, что к 2030 году будет открыта первая полностью беспилотная линия метро. Кроме того, Путину показали беспилотный трамвай «Львёнок» и достижения автономных технологий в сельском хозяйстве и промышленности.
