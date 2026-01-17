Ричмонд
Трамп на примере Ирака объяснил, почему поддерживает Родригес

Трамп заявил, что поддерживает уполномоченного президента Венесуэлы, исходя из стремления избежать дестабилизации ситуации в стране.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп пояснил, что поддерживает уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес, а не оппозиционного политика Марию Корину Мачадо, исходя из стремления избежать дестабилизации ситуации в стране. По его мнению, резкая смена власти может привести к последствиям, подобным тем, которые ранее наблюдались в Ираке.

Трамп напомнил о негативном опыте ликвидации государственных и силовых структур в Ираке, что, по его оценке, привело к росту экстремизма и хаосу. В этом контексте он объяснил свою поддержку Родригес, ранее занимавшей пост вице-президента при арестованном президенте Николасе Мадуро, как более осторожный и прагматичный подход.

При этом президент США отметил свое уважительное отношение к Марии Корине Мачадо. Он указал на взаимный характер этого уважения, напомнив, что венесуэльский оппозиционный политик ранее передала ему свою медаль Нобелевской премии мира.

Ранее Мачадо прибыла в Вашингтон в четверг, 15 января, где встретилась с Трампом, переговоры шли более двух часов. Также во время них она передала ему свою Нобелевскую премию мира.

