Татьяна Москалькова провела переговоры с главой МККК Сполярич в Женеве

«Рассмотрели вопросы поиска попавших без вести и соблюдения прав гражданских лиц, находящихся в пунктах временного размещения», — отметила омбудсмен.
Москалькова сообщила, что на встрече также обсуждалась передача посылок с письмами от родственников военнопленных. Она подчеркнула необходимость соблюдения прав российских военнослужащих, содержащихся в пенитенциарных учреждениях на Украине. По её словам, взаимодействие с МККК направлено на координацию гуманитарных мер и обеспечение защиты гражданских и военнопленных.
Ранее Татьяна Москалькова призывала Киев к широкомасштабным обменам военнопленными. Она отмечала, что Россия продолжает предоставлять списки военнослужащих, подлежащих обмену, и напоминала о предыдущих успешных обменах в рамках стамбульских договорённостей. Омбудсмен подчеркнула, что при обменах важно избегать отбора по званию и сосредоточиться на гуманных критериях — здоровье и время содержания в плену.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.