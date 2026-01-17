Татьяна Москалькова провела переговоры с главой МККК Сполярич в Женеве

Москалькова сообщила, что на встрече также обсуждалась передача посылок с письмами от родственников военнопленных. Она подчеркнула необходимость соблюдения прав российских военнослужащих, содержащихся в пенитенциарных учреждениях на Украине. По её словам, взаимодействие с МККК направлено на координацию гуманитарных мер и обеспечение защиты гражданских и военнопленных.