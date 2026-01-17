Президент Сирии утвердил указ о правах курдского населения страны

А ранее посол России в Тегеране заявил, что Москва готова содействовать восстановлению отношений между Ираном и новой администрацией в Сирии. Он подчеркнул, что обе страны выступают за долгосрочную стабилизацию, сохранение единства и территориальной целостности Сирии, а также за начало постконфликтного восстановления и решение экономических вопросов республики.