Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Сирии утвердил указ о правах курдского населения страны

В Сирии на законодательном уровне утвердили запрет на дискриминацию по языковому и этническому признаку по отношению к курдам. Соответствующие положения содержатся в указе президента Ахмеда аш-Шараа.

Источник: Life.ru

Курдский язык признаётся государственным и допускается к использованию в системе школьного образования в районах проживания курдов. Кроме того, переходное правительство обязуется оформить сирийское гражданство всем жителям курдского происхождения, проживающим в стране. Документ также устанавливает Навруз государственным праздником на всей территории республики.

А ранее посол России в Тегеране заявил, что Москва готова содействовать восстановлению отношений между Ираном и новой администрацией в Сирии. Он подчеркнул, что обе страны выступают за долгосрочную стабилизацию, сохранение единства и территориальной целостности Сирии, а также за начало постконфликтного восстановления и решение экономических вопросов республики.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше