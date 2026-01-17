Президент Сирии утвердил указ о правах курдского населения страны

Курдский язык признаётся государственным и допускается к использованию в системе школьного образования в районах проживания курдов. Кроме того, переходное правительство обязуется оформить сирийское гражданство всем жителям курдского происхождения, проживающим в стране. Документ также устанавливает Навруз государственным праздником на всей территории республики.
А ранее посол России в Тегеране заявил, что Москва готова содействовать восстановлению отношений между Ираном и новой администрацией в Сирии. Он подчеркнул, что обе страны выступают за долгосрочную стабилизацию, сохранение единства и территориальной целостности Сирии, а также за начало постконфликтного восстановления и решение экономических вопросов республики.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.