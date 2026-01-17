Что происходит в Иране в 2026 году: последние новости, протесты, отношения с Россией и США

«Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи уже почти 90 лет. И люди задумываются, в том числе в элите: а кто будет следующим руководителем. Если после ухода первого лидера Рухоллы Хомейни было понятно, что его преемником станет именно Хаменеи, как и президент Ирана, и человек из его близкого круга, то кто будет следующим лидером? Иранский народ сына Хаменеи, допустим, не хочет видеть в этом качестве. Они полагают, что это станет возвращением к династическому управлению, так, как при шахе было, а этого они не хотят», — считает политолог.