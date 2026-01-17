Что происходит в Иране в 2026 году: последние новости, протесты, отношения с Россией и США

В Иране с конца декабря 2025 года продолжаются массовые акции протеста, охватившие ряд крупных городов Исламской Республики. Как сообщали СМИ, акции проходили на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. В частности, национальная иранская валюта — риал — за год обесценилась практически в два раза по отношению к доллару. Уровень инфляции в ИРИ в прошлом году превышал отметку 40%. Всё это привело к резкому подорожанию базовых продуктов питания и других предметов первой необходимости. Недовольство населения создало предпосылки для протестной акции.
Отправной точкой протестов послужила забастовка предпринимателей в Тегеране, прошедшая 28 декабря. После чего протестная активность распространилась на университеты, где к демонстрациям присоединились студенты, а выдвигаемые требования приобрели политический характер.
Есть ли военные действия в Иране?
В настоящее время Иран не ведёт открытых боевых действий. Но в связи с событиями в стране растёт международная напряжённость, которую до последнего времени подогревал президент США Дональд Трамп, обвинявший иранское руководство в гибели мирного населения и обещавший неоднократно прийти на помощь протестующим. Американский лидер грозил властям ИРИ нанесением удара, если они не прекратят жестокое подавление протестов. Но в итоге Трамп отказался от своих планов нанести удар по Ирану. Свою позицию он объяснил тем, что «убийства в Иране прекращаются».
Идут ли протесты в Иране?
Сейчас в Иране продолжаются протесты, охватившие 25 провинций Исламской Республики. Наиболее крупные акции по-прежнему продолжаются в столице страны — Тегеране. Иранские власти в свою очередь заявляют о полном контроле над ситуацией.
«Мы полностью контролируем ситуацию. И будем надеяться, что возобладает здравый смысл. И мы не будем допускать высокого уровня напряжённости, что может быть катастрофой для всех», — сказал глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью Fox News.
Были ли заявления от МИД РФ/США?
Госдеп США на фоне протестов призывал американских граждан покинуть территорию Ирана: «Если вы не можете уйти, найдите безопасное место в вашем доме или в другом безопасном здании. Имейте запас еды, воды, лекарств и других необходимых вещей», — говорится в сообщении ведомства.
В Госдепе также отметили, что американские власти не имеют дипломатических отношений с ИРИ, а интересы страны в Тегеране защищает Швейцария.
В российском МИДе на фоне заявлений представителей американского истеблишмента осудили вмешательство США во внутренние дела Ирана.
«Решительно осуждаем подрывное внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в Иране. Особо следует отметить, что правительство страны проявляет готовность к конструктивному диалогу с обществом в поиске эффективных путей нейтрализации негативных социально-экономических последствий враждебной политики Запада. Категорически недопустимы раздающиеся из Вашингтона угрозы нанесения новых военных ударов по территории Исламской Республики», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Какова цена на нефть.
За последние три недели на нефтяном рынке наблюдался рост цен на энергоноситель. В частности, цена нефти марки Brent достигла отметки 64 долларов за баррель, что на два доллара больше, чем на начало протестов. Аналогичный рост продемонстрировала нефть марки WTI.
Однако в четверг вечером цены на «чёрное золото» упали на 4% на фоне сообщений о снижении напряжённости между США и ИРИ, а также заявлений Трампа об отказе от ударов по Ирану.
В целом протесты в Иране существенного влияния на котировки нефти не оказали.
Последние новости из Ирана: что подтверждено на 17 января.
Протесты в Иране.
В Иране продолжаются масштабные протесты, начавшиеся в конце декабря 2025 года на фоне экономического недовольства и падения курса национальной валюты. При этом иранские власти усматривают в этом элемент вмешательства извне и обвиняют США и Израиль в организации беспорядков в стране.
«События последних дней начинались с протеста, однако под контролем и при планировании сионистского врага переросли в подрыв безопасности. Заявления Трампа в последние дни также говорят о совместном планировании этих двух режимов, которые подрывают безопасность жизни иранской нации», — говорится в заявлении Высшего совета нацбезопасности ИРИ.
На фоне беспорядков власти страны приняли решение об отключении интернета в республике, предположительно, с целью помешать другим государствам вмешиваться во внутренние дела.
Наиболее массовые акции протеста наблюдаются в Тегеране, а наиболее ожесточённые столкновения — на юге страны. Западные СМИ и официальные лица сообщали о нескольких тысячах погибших в результате беспорядков. При этом иранские власти подвергали такие оценки сомнениям.
Международная реакция.
США ввели новые санкции против иранских силовиков за участие в подавлении протестов. Президент США Дональд Трамп сначала угрожал возможными военными действиями, но затем заявил о снижении напряжённости и паузе в угрозах удара по Ирану.
Как пишут СМИ, региональные государства — Саудовская Аравия, Катар и Оман — прилагали усилия, чтобы убедить Вашингтон дать шанс дипломатии вместо военного удара.
Россия осудила вмешательство США во внутренние дела Ирана и заявления американского руководства о возможном нанесении удара по Исламской Республике.
Китай выразил уверенность, что властям и народу Ирана удастся преодолеть сложившиеся противоречия.
«Китай надеется, что иранское правительство и народ преодолеют нынешние трудности и обеспечат стабильность в стране. Китай всегда выступает против вмешательства во внутренние дела других стран, отстаивает необходимость полной защиты суверенитета и безопасности всех стран международным правом и выступает против применения или угрозы применения силы в международных отношениях. Мы призываем стороны действовать таким образом, чтобы это способствовало миру и стабильности на Ближнем Востоке», — сказала представитель МИД КНР Мао Нин.
Иран и Россия: военное сотрудничество и санкции.
Отношения между Ираном и Россией остаются значимыми в стратегическом контексте, несмотря на сложности. В российском МИД подчёркивали, что давление третьих стран не изменит характер отношений.
17 января 2025 года страны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Документ призван расширить экономическое сотрудничество, смягчить последствия санкций США и укрепить военное и политическое партнёрство между Москвой и Тегераном. Соглашение будет действовать в течение 20 лет и охватывает различные сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы и культуру.
Договор состоит из 47 статей, посвящённых сотрудничеству в области технологий, информации и кибербезопасности, сотрудничеству в области мирной ядерной энергетики, борьбе с терроризмом, региональному сотрудничеству, проблемам охраны окружающей среды, борьбе с отмыванием денег и организованной преступностью.
Западная реакция на стратегическое сотрудничество Тегерана и Москвы остаётся негативной, включая возможность вторичных санкций и введения пошлин против стран, поддерживающих Иран.
Иран и США.
США после начала протестов в Иране чётко обозначили свою позицию и поддержали акции в Исламской Республике. Американцы обвиняли власти ИРИ в жестоком подавлении протестов и ввели новые санкции против высокопоставленных иранских чиновников и организаций, обвиняемых в нарушении прав человека и отмывании нефтяных доходов через международные сети.
С началом своего президентства Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости заключения ядерной сделки с Ираном. На текущий момент официальные переговоры по восстановлению ядерной сделки между Ираном и США не возобновлены.
Как ситуация в Иране влияет на Россию и мир.
Цены на нефть.
Глобальный рынок нефти чувствителен к событиям в Иране из-за его роли в поставках и контроле над стратегическими маршрутами. На фоне протестов и угроз эскалации цены росли, однако затем сократились, поскольку риски прямой войны временно уменьшились.
Безопасность в регионе.
Ситуация в Иране отражается на безопасности в регионе, включая Россию и соседние государства, поскольку геополитическая напряжённость может привести к расширению конфликтов или усилению военных союзов.
Риски для туристов.
Путешествия в Иран на фоне протестов и международных санкций связаны с повышенными рисками, включая ограничения на передвижение, интернет-блокировки и потенциальные ограничения авиасообщения. Гражданам рекомендуется внимательно следить за обновлениями в международных рекомендациях по безопасности.
Частые вопросы об Иране в 2026 году.
Можно ли лететь в Иран?
Путешествия возможны, но ситуация остаётся нестабильной, и правительственные предупреждения многих стран рекомендуют с осторожностью подходить к планированию поездок, учитывая ограничения и безопасность.
Правда ли, что Иран помогает России в СВО?
Россия и Иран тесно сотрудничают по различным направлениям, включая военную сферу. Но официальных подтверждений тому, что Иран оказывает помощь России в проведении специальной военной операции, нет.
Есть ли угроза войны с Израилем?
В настоящее время прямой угрозы начала боевых действий между Ираном и Израилем нет. Но отношения между двумя странами остаются крайне напряжёнными, что создаёт определённые риски в будущем.
Мнение эксперта.
Политолог Юрий Светов уверен, что протестные акции в Иране в ближайшее время могут утихнуть, но при условии, что руководство Исламской Республики решит первопричины их возникновения — резкий рост цен на товары первой необходимости.
«В настоящее время иранское руководство сводит протесты к вмешательству США и Израиля. То, что США и Израиль могли попытаться на этом сыграть, это вполне вероятно. Но протесты-то начались на другой почве — на проблемах экономических. На протесты вышли люди, которые работают на базарах, продают, покупают, обеспечивают там товарообмен. А базар в восточной стране — это центр общественной жизни. И людей, которые там заняты, нельзя игнорировать. Если из этого будут извлечены уроки, если они попытаются понять глубинные процессы в иранском обществе и как-то их купировать, помочь людям преодолеть трудности, то протестов не будет», — сказал Светов в разговоре с Life.ru.
Эксперт добавил, что нынешние протесты накладываются также на ещё одно не менее важное обстоятельство.
«Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи уже почти 90 лет. И люди задумываются, в том числе в элите: а кто будет следующим руководителем. Если после ухода первого лидера Рухоллы Хомейни было понятно, что его преемником станет именно Хаменеи, как и президент Ирана, и человек из его близкого круга, то кто будет следующим лидером? Иранский народ сына Хаменеи, допустим, не хочет видеть в этом качестве. Они полагают, что это станет возвращением к династическому управлению, так, как при шахе было, а этого они не хотят», — считает политолог.
Поэтому, по словам Светова, в ближайшее время в Иране может развернуться борьба за власть.