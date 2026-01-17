Ричмонд
«США нам не союзник»: во Франции задумали выйти из НАТО

Berliner Zeitung: Франция получила реальную возможность покинуть НАТО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. На фоне обострения отношений внутри западной коалиции, а также блокировки некоторыми членами НАТО процесса мирного урегулирования по Украине Франция получает реальную возможность покинуть Североатлантический альянс, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

«Впервые во Франции в парламент внесли законопроект, призывающий к выходу из НАТО. То, что долгое время рассматривалось как политическая несбыточная мечта, внезапно стало реальной возможностью», — указывается в материале.

По словам автора такой инициативы, депутата Клеманс Гетте, необходимость подобных действий обусловлена сознательным решением США официально вернуться к неприкрытой имперской политике.

В тексте также отмечается, что выход Парижа из Североатлантического альянса может позволить Пятой республике самостоятельно определять в том числе ход мирного урегулирования по Украине, который в последнее время буксует из-за открытой антироссийской политики других членов блока.

«Разрыв с “западным лагерем” и его “высокомерными взглядами” в пользу независимой позиции усилит влияние Франции и укрепит ее мирные усилия», — резюмируется в статье.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно выражал сомнения относительно направления развития военного блока.

Накануне бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что сами Соединенные Штаты из-за разногласий с европейскими членами альянса могут его покинуть.

