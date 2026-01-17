Трамп сообщил о готовности остановить девятую войну — в Йемене

Ранее Life.ru писал, что Объединённые Арабские Эмираты вывели свои войска, выполнявшие антитеррористические задачи в Йемене, после того как коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удар по военному грузу, доставленному в один из портов страны из ОАЭ. Операция была объявлена завершённой, порт вернулся к обычной работе, а гражданские лица не пострадали. Одновременно на юге Йемена было провозглашено новое государство. Южный переходный совет под руководством Айдаруса аз-Зубейди принял конституционную декларацию о создании независимого государства Южная Аравия. В январе часть руководства Южного переходного совета, прибывшая на переговоры в Эр-Рияд, неожиданно объявила о самороспуске организации. Однако сторонники лидера ЮПС Айдаруса аз-Зубайди, который, по данным коалиции, скрылся в ОАЭ, отказались признавать это решение. Уже 11 января йеменские власти отчитались о восстановлении контроля правительственных сил над южными и восточными территориями, включая временную столицу Аден.