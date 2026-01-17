Выступление министра Шмыгаля в Раде обернулось крахом: на него пришло три человека

Глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль провел заседание по энергетической ситуации в стране. Он выступил с докладом при пустующем зале. Во время заседания велась прямая трансляция.
На видео в зале сидят всего три человека. При этом Денис Шмыгаль докладывал об энергокризисе в стране.
Примечательно, что в суде по делу лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко присутствовало куда больше людей, включая представителей прессы.
В ходе выступления в Раде Денис Шмыгаль сообщил, что Украина имеет запасы бензина и дизельного топлива всего на 20 дней. Чиновник однако заверил, что ситуация остается под контролем. Вместе с тем, он подчеркнул, что на заправках дефицита топлива нет, а цены до сих пор рыночные.