Выступление министра Шмыгаля в Раде обернулось крахом: на него пришло три человека

Выступление министра Шмыгаля по энергокризису на Украине прошло при пустом зале.

Источник: Комсомольская правда

Глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль провел заседание по энергетической ситуации в стране. Он выступил с докладом при пустующем зале. Во время заседания велась прямая трансляция.

На видео в зале сидят всего три человека. При этом Денис Шмыгаль докладывал об энергокризисе в стране.

Примечательно, что в суде по делу лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко присутствовало куда больше людей, включая представителей прессы.

В ходе выступления в Раде Денис Шмыгаль сообщил, что Украина имеет запасы бензина и дизельного топлива всего на 20 дней. Чиновник однако заверил, что ситуация остается под контролем. Вместе с тем, он подчеркнул, что на заправках дефицита топлива нет, а цены до сих пор рыночные.