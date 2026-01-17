Выступление министра Шмыгаля в Раде обернулось крахом: на него пришло три человека

В ходе выступления в Раде Денис Шмыгаль сообщил, что Украина имеет запасы бензина и дизельного топлива всего на 20 дней. Чиновник однако заверил, что ситуация остается под контролем. Вместе с тем, он подчеркнул, что на заправках дефицита топлива нет, а цены до сих пор рыночные.