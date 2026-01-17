Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диас-Канель: Куба готова к диалогу с США только на равных условиях

Диас-Канель заявил, что для Кубы невозможна капитуляция.

Источник: Аргументы и факты

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что для республики недопустимы капитуляция, отступление или любые договоренности, навязанные под давлением. Он подчеркнул, что Гавана готова к диалогу с Соединенными Штатами лишь при условии равенства сторон и взаимного уважения.

Эти заявления прозвучали во время траурной церемонии в память о 32 кубинских военнослужащих, погибших в Венесуэле.

Глава государства отметил, что Куба на протяжении всей своей истории сохраняет приверженность суверенитету и независимости во внешней политике. Возможность улучшения отношений с Вашингтоном, по его словам, не исключается, однако любые контакты могут вестись исключительно без принуждения, давления или угроз.

Выступая на антиимпериалистической трибуне имени Хосе Марти в Гаване, Диас-Канель подчеркнул, что данный принцип остается неизменным уже более шести десятилетий. Он также указал, что давление со стороны США лишь подтверждает исторический опыт Кубы и способствует укреплению национального единства.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что после проведения военной операции в Венесуэле вероятность смены власти на Кубе увеличилась.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше