Диас-Канель: Куба готова к диалогу с США только на равных условиях

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что для республики недопустимы капитуляция, отступление или любые договоренности, навязанные под давлением. Он подчеркнул, что Гавана готова к диалогу с Соединенными Штатами лишь при условии равенства сторон и взаимного уважения.
Эти заявления прозвучали во время траурной церемонии в память о 32 кубинских военнослужащих, погибших в Венесуэле.
Глава государства отметил, что Куба на протяжении всей своей истории сохраняет приверженность суверенитету и независимости во внешней политике. Возможность улучшения отношений с Вашингтоном, по его словам, не исключается, однако любые контакты могут вестись исключительно без принуждения, давления или угроз.
Выступая на антиимпериалистической трибуне имени Хосе Марти в Гаване, Диас-Канель подчеркнул, что данный принцип остается неизменным уже более шести десятилетий. Он также указал, что давление со стороны США лишь подтверждает исторический опыт Кубы и способствует укреплению национального единства.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что после проведения военной операции в Венесуэле вероятность смены власти на Кубе увеличилась.