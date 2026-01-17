Дмитриев: северные земли, в том числе Гренландия, наиболее пригодны для жизни

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев охарактеризовал северные территории Земли. По его словам, эти земли потенциально могут быть наиболее пригодными для жизни. Об этом Кирилл Дмитриев написал в соцсети.
Спецпредставитель президента России отметил в числе пригодных для жизни территорий Гренландию. Он назвал остров рычагом климатического воздействия.
«По мере таяния арктического льда потепление ускоряется, а вечная мерзлота высвобождает накопленный углерод, запуская каскадные обратные связи, которые приводят к повышению глобальных температур. Северные территории могут стать наиболее пригодными для жизни по мере потепления Земли», — поразмышлял Кирилл Дмитриев.
Глава РФПИ также с иронией прокомментировал рассуждения в Евросоюзе о защите Гренландии от действий США. Он с юмором назвал главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и председателя евродипломатии Каю Каллас «смелыми и безжалостными».