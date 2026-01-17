Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: северные земли, в том числе Гренландия, наиболее пригодны для жизни

Дмитриев назвал Гренландию рычагом климатического воздействия.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев охарактеризовал северные территории Земли. По его словам, эти земли потенциально могут быть наиболее пригодными для жизни. Об этом Кирилл Дмитриев написал в соцсети.

Спецпредставитель президента России отметил в числе пригодных для жизни территорий Гренландию. Он назвал остров рычагом климатического воздействия.

«По мере таяния арктического льда потепление ускоряется, а вечная мерзлота высвобождает накопленный углерод, запуская каскадные обратные связи, которые приводят к повышению глобальных температур. Северные территории могут стать наиболее пригодными для жизни по мере потепления Земли», — поразмышлял Кирилл Дмитриев.

Глава РФПИ также с иронией прокомментировал рассуждения в Евросоюзе о защите Гренландии от действий США. Он с юмором назвал главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и председателя евродипломатии Каю Каллас «смелыми и безжалостными».

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше