Во время операции США по захвату Мадуро в Венесуэле погибли 83 человека

Общее число погибших в результате операции достигло 83 человек, более 112 получили ранения. Глава военного ведомства также уточнил, что среди погибших числятся 32 военнослужащих Кубы, находившихся в стране.
Ранее появились сообщения о том, что уполномоченный президент Дельси Родригес вела секретные переговоры с американской стороной о добровольном уходе Николаса Мадуро. Утверждается, что что Родригес беседовала со спецпосланником президента США Ричардом Греннелом и рядом других официальных лиц. Целью этих контактов была попытка убедить Мадуро оставить свой пост мирным путём.
