Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время операции США по захвату Мадуро в Венесуэле погибли 83 человека

В результате проведённой США военной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро потери среди личного состава армии республики составили 47 человек. Об этом во время общения с изданием Primicia заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Источник: Life.ru

Общее число погибших в результате операции достигло 83 человек, более 112 получили ранения. Глава военного ведомства также уточнил, что среди погибших числятся 32 военнослужащих Кубы, находившихся в стране.

Ранее появились сообщения о том, что уполномоченный президент Дельси Родригес вела секретные переговоры с американской стороной о добровольном уходе Николаса Мадуро. Утверждается, что что Родригес беседовала со спецпосланником президента США Ричардом Греннелом и рядом других официальных лиц. Целью этих контактов была попытка убедить Мадуро оставить свой пост мирным путём.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше