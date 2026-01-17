Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курдские формирования выведут свои войска с востока Алеппо

Курдские формирования в составе «Сирийских демократических сил» (СДС) покинут восточные районы провинции Алеппо, объявленные сирийской армией запретной зоной. Командующий СДС Мазлум Абди сообщил, что отвод подразделений будет завершён к утру субботы.

Источник: Life.ru

Решение было принято после того, как командование сирийской армии 13 января объявило восток Алеппо закрытой военной зоной. В качестве причин были названы сосредоточение сил СДС и возможные угрозы безопасности, в связи с чем планировалось проведение ограниченной военной операции. Представители курдских формирований, в свою очередь, отвергли обвинения в наращивании группировок, подчеркнули своё право на самооборону и призвали к снижению напряжённости путём переговоров, заявив, что разговоры о подготовке нападения необоснованны и провоцируют конфликт.

«В ответ на призывы дружественных государств и посредников, а также исходя из нашей доброй воли в вопросе завершения процесса интеграции и приверженности выполнению положений соглашения от 10 марта, мы приняли решение завтра утром, в 7.00, вывести наши силы из текущих зон соприкосновения к востоку от Алеппо, которые в течение последних двух дней подвергались атакам, с последующим их передислоцированием в районы к востоку от Евфрата», — заявил Мазлум Абди, слова которого приводит пресс-служба СДС.

Ранее в Сирии на законодательном уровне утвердили запрет на дискриминацию по языковому и этническому признаку по отношению к курдам. Курдский язык признаётся государственным и допускается к использованию в системе школьного образования в районах проживания курдов. Кроме того, переходное правительство обязуется оформить сирийское гражданство всем жителям курдского происхождения, проживающим в стране.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше