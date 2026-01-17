Курдские формирования выведут свои войска с востока Алеппо

Решение было принято после того, как командование сирийской армии 13 января объявило восток Алеппо закрытой военной зоной. В качестве причин были названы сосредоточение сил СДС и возможные угрозы безопасности, в связи с чем планировалось проведение ограниченной военной операции. Представители курдских формирований, в свою очередь, отвергли обвинения в наращивании группировок, подчеркнули своё право на самооборону и призвали к снижению напряжённости путём переговоров, заявив, что разговоры о подготовке нападения необоснованны и провоцируют конфликт.
«В ответ на призывы дружественных государств и посредников, а также исходя из нашей доброй воли в вопросе завершения процесса интеграции и приверженности выполнению положений соглашения от 10 марта, мы приняли решение завтра утром, в 7.00, вывести наши силы из текущих зон соприкосновения к востоку от Алеппо, которые в течение последних двух дней подвергались атакам, с последующим их передислоцированием в районы к востоку от Евфрата», — заявил Мазлум Абди, слова которого приводит пресс-служба СДС.
Ранее в Сирии на законодательном уровне утвердили запрет на дискриминацию по языковому и этническому признаку по отношению к курдам. Курдский язык признаётся государственным и допускается к использованию в системе школьного образования в районах проживания курдов. Кроме того, переходное правительство обязуется оформить сирийское гражданство всем жителям курдского происхождения, проживающим в стране.
