«Операторам США рекомендуется соблюдать осторожность при выполнении полётов над морскими районами Тихого океана и Калифорнийского залива в зоне полётной информации Мексики в связи с военной активностью и помехами в работе спутниковых навигационных систем», — говорится в уведомлении.
В ведомстве подчеркнули, что потенциальные угрозы касаются всех этапов полёта — от пролёта до этапов прибытия и вылета. В уведомлении отмечается, что риски возникают на фоне активной военной деятельности в регионе и возможных нарушений работы навигационных систем.
Ранее сообщалось, что мощная волна социальных протестов может охватить США в 2026 году из-за экономических и социальных проблем. Председатель коллегии Центра исследований евразийства Юрий Самонкин предположил, что глубокий внутренний кризис, связанный с огромным внешним долгом и неразвитой социальной сферой, приведёт к массовым уличным акциям гражданского общества. В начале года протесты уже возникли после действий США в Венесуэле, включая удары по территории страны и похищение президента Николаса Мадуро. В Нью-Йорке и Париже демонстранты выражали протест, скандируя лозунги и сжигая американские флаги.
