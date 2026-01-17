Ричмонд
Соединённые Штаты предупредили о рисках полётов над Латинской Америкой

Федеральное управление гражданской авиации США опубликовало предупреждение о рисках полётов над морскими районами некоторых стран Латинской Америки. Аналогичные рекомендации коснулись Панамы, Колумбии, Центральной Америки и частей Тихого океана.

«Операторам США рекомендуется соблюдать осторожность при выполнении полётов над морскими районами Тихого океана и Калифорнийского залива в зоне полётной информации Мексики в связи с военной активностью и помехами в работе спутниковых навигационных систем», — говорится в уведомлении.

В ведомстве подчеркнули, что потенциальные угрозы касаются всех этапов полёта — от пролёта до этапов прибытия и вылета. В уведомлении отмечается, что риски возникают на фоне активной военной деятельности в регионе и возможных нарушений работы навигационных систем.

Ранее сообщалось, что мощная волна социальных протестов может охватить США в 2026 году из-за экономических и социальных проблем. Председатель коллегии Центра исследований евразийства Юрий Самонкин предположил, что глубокий внутренний кризис, связанный с огромным внешним долгом и неразвитой социальной сферой, приведёт к массовым уличным акциям гражданского общества. В начале года протесты уже возникли после действий США в Венесуэле, включая удары по территории страны и похищение президента Николаса Мадуро. В Нью-Йорке и Париже демонстранты выражали протест, скандируя лозунги и сжигая американские флаги.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

