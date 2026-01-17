США пригрозили Сирии возвращением санкций, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. США угрожают Сирии возвращением санкций в случае расширения операции против курдских формирований «Сирийских демократических сил» (СДС), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
«Американские власти пригрозили возобновить действие санкций в рамках “Закона Цезаря” против сирийского правительства, если Дамаск осуществит более масштабное наступление», — говорится в сообщении.
Отмечается, что администрация США обеспокоена тем, что новое наступление сирийской армии против курдских формирований может перерасти в более масштабную кампанию «против поддерживаемого США ополчения, что угрожает дестабилизировать Сирию и еще больше разделить двух важнейших партнеров США в сфере безопасности, борющихся с Исламским государством*».
Ранее министерство обороны Сирии заявило о прекращении ударов по позициям курдских формирований в районе Дейр-Хафер в свете решения СДС вывести свои силы с западного берега реки Евфрат в провинции Алеппо.
* Запрещенная в России и США террористическая организация.