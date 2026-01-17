Украина приостановила работу посольства в Иране из-за рисков безопасности

«В связи с обострением ситуации безопасности сообщаем, что посольство Украины в Исламской Республике Иран приостанавливает свою работу», — отмечается в официальном заявлении диппредставительства.
Информация о возобновлении приёма, а также о дальнейших шагах и возможных изменениях в графике работы будет доведена до сведения дополнительно. Ранее ряд других государств также приняли решение временно закрыть свои посольства в Иране.
Ранее три арабские страны — Саудовская Аравия, Катар и Оман — убедили администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от военного удара по Ирану. Государства предупредили Вашингтон о серьёзных последствиях для региона в случае эскалации и стремились дать Тегерану шанс продемонстрировать добрые намерения. Переговоры продолжаются, чтобы закрепить хрупкое доверие и сохранить позитивный настрой.
