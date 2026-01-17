Хабаровчанку освободили после 13 лет заключения в Китае

Женщину задержали 27 марта 2011 года на пограничном переходе Гунбэй между Макао и материковым Китаем. В её багаже, по версии следствия, обнаружили около двух килограммов героина. Китайский суд приговорил её к смертной казни с двухлетней отсрочкой — стандартной мере наказания для особо тяжких преступлений, которая допускает последующее смягчение.