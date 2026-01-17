Ричмонд
Хабаровчанку освободили после 13 лет заключения в Китае

Смертную казнь за контрабанду героина заменили сроком, который суд счёл отбытым.

Источник: РИА "Новости"

Уроженку Хабаровска, предпринимательницу, осуждённую в Китае за контрабанду наркотиков и приговорённую к смертной казни, освободили в России после зачёта срока, проведённого в китайских тюрьмах, — сообщает РИА Новости.

Женщину задержали 27 марта 2011 года на пограничном переходе Гунбэй между Макао и материковым Китаем. В её багаже, по версии следствия, обнаружили около двух килограммов героина. Китайский суд приговорил её к смертной казни с двухлетней отсрочкой — стандартной мере наказания для особо тяжких преступлений, которая допускает последующее смягчение.

За годы заключения приговор пересматривали несколько раз: сначала смертную казнь заменили пожизненным лишением свободы, затем срок сократили до 25 лет. Позднее Китай согласился на экстрадицию осуждённой в Россию.

В российском суде приговор иностранной инстанции привели в соответствие с отечественным законодательством — до 12 лет лишения свободы. С учётом времени, проведённого в китайских тюрьмах, суд признал наказание полностью отбытым и освободил женщину из-под стражи.

Как ранее сообщали СМИ, сторона защиты настаивала, что наркотики могли оказаться в сумке без ведома осуждённой. Её сын утверждал, что багаж был передан знакомым незадолго до поездки.