AntiDiplomatico: Зеленский атаковал Тимошенко из-за испуга потери власти

При этом авторы отмечают, что подобные действия в политической системе, которую они характеризуют как глубоко коррумпированную, могут иметь негативные последствия и для самого Зеленского. В материале также указывается, что обвинения в политической коррупции в адрес Тимошенко выглядят противоречиво на фоне общего состояния украинской политической среды.