Владимир Зеленский предпринял шаги против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко на фоне опасений, что Соединенные Штаты могут рассматривать ее как возможную фигуру для смены власти в Киеве. Об этом пишет итальянское издание l"AntiDiplomatico.
По версии автора материала, администрация Дональда Трампа была заинтересована в ослаблении позиций Зеленского и потенциальной замене его другими политическими силами через избирательный процесс. Для этого, как утверждается, необходимо было подорвать устойчивость его опоры в Верховной раде и разрушить существующие политические связи, чтобы создать условия для переформатирования власти.
Издание считает, что именно в этом контексте Зеленский начал оказывать давление на тех, кто мог представлять для него угрозу, включая Тимошенко.
При этом авторы отмечают, что подобные действия в политической системе, которую они характеризуют как глубоко коррумпированную, могут иметь негативные последствия и для самого Зеленского. В материале также указывается, что обвинения в политической коррупции в адрес Тимошенко выглядят противоречиво на фоне общего состояния украинской политической среды.
Тимошенко после обысков, проведённых у неё сотрудниками Национального антикоррупционного бюро, заявила о политическом давлении. Выступая в Верховной раде, она обвинила Владимира Зеленского в коррупции.