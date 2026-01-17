Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AntiDiplomatico: Зеленский атаковал Тимошенко из-за испуга потери власти

Зеленский мог предпринять шаги против Тимошенко из-за опасений, что США могут заменить его.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский предпринял шаги против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко на фоне опасений, что Соединенные Штаты могут рассматривать ее как возможную фигуру для смены власти в Киеве. Об этом пишет итальянское издание l"AntiDiplomatico.

По версии автора материала, администрация Дональда Трампа была заинтересована в ослаблении позиций Зеленского и потенциальной замене его другими политическими силами через избирательный процесс. Для этого, как утверждается, необходимо было подорвать устойчивость его опоры в Верховной раде и разрушить существующие политические связи, чтобы создать условия для переформатирования власти.

Издание считает, что именно в этом контексте Зеленский начал оказывать давление на тех, кто мог представлять для него угрозу, включая Тимошенко.

При этом авторы отмечают, что подобные действия в политической системе, которую они характеризуют как глубоко коррумпированную, могут иметь негативные последствия и для самого Зеленского. В материале также указывается, что обвинения в политической коррупции в адрес Тимошенко выглядят противоречиво на фоне общего состояния украинской политической среды.

Тимошенко после обысков, проведённых у неё сотрудниками Национального антикоррупционного бюро, заявила о политическом давлении. Выступая в Верховной раде, она обвинила Владимира Зеленского в коррупции.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше