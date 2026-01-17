Трамп посетил церемонию переименования части бульвара в его честь

Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии, посвященной переименованию участка Южного бульвара во Флориде в его честь. Речь идет об отрезке дороги, ведущем от аэропорта к его резиденции Мар-а-Лаго.
Ранее власти Палм-Бич и Уэст-Палм-Бич одобрили решение о присвоении почти шестикилометровому участку названия President Donald J. Trump Boulevard. Голосование прошло несмотря на недовольство части местных жителей, при этом представители властей указывали на необходимость сохранения партнерских отношений с федеральным правительством.
Торжественная церемония состоялась на территории поместья Трампа в Палм-Бич. Это не первый подобный случай в США: ранее его именем уже были названы улицы и участки дорог в городе Хайалиа во Флориде, а также в штатах Монтана и Оклахома.
