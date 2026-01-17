США готовы продавать венесуэльскую нефть по 45 долларов за баррель

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что Вашингтон готов продавать венесуэльскую нефть по 45 долларов за баррель.
Президент США Дональд Трамп ранее обещал, что переданная Каракасом нефть будет продаваться США по рыночным ценам. По данным агентства, фьючерсы на нефть марки Brent закрылись в пятницу на отметке 64,13 доллара за баррель.
«Теперь мы можем продать эту нефть сегодня… Они получат 45 долларов за нефть», — цитирует агентство Рейтер слова Райта.
Отмечается, что до захвата Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро Каракас получал приблизительно 31 доллар за баррель.
По словам Райта, США хранят выручку от продажи венесуэльской нефти на счетах в Катаре, принадлежащих Штатам.