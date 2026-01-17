Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 420 раз

При этом в 1946 году, после Второй мировой войны, в ходе которой американские войска защищали Гренландию, Вашингтон уже предлагал Дании выкупить остров за 100 миллионов долларов золотом. В пересчете на современные деньги предложение президента США Гарри Трумэна оценивалось в 1,6 миллиарда долларов. Это предложение оставалось тайным до 1991 года.