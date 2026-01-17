Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 420 раз

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Стоимость Гренландии выросла более чем в 421 раз с тех пор, как Соединенные Штаты хотели купить остров в 1946 году, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на людей, знакомых с оценочным процессом, сообщал, что Вашингтону пришлось бы заплатить не менее 700 миллиардов долларов для осуществления плана президента США Дональда Трампа по приобретению Гренландии.
При этом в 1946 году, после Второй мировой войны, в ходе которой американские войска защищали Гренландию, Вашингтон уже предлагал Дании выкупить остров за 100 миллионов долларов золотом. В пересчете на современные деньги предложение президента США Гарри Трумэна оценивалось в 1,6 миллиарда долларов. Это предложение оставалось тайным до 1991 года.
Таким образом, за 80 лет, прошедших со времен предложения Трумэна, американская оценка стоимости Гренландии — крупнейшего острова в мире и автономной территории суверенного государства — выросла более чем в 421 раз, свидетельствуют изученные РИА Новости предложения.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.