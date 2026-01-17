Киевские власти до сих пор не решили проблему с энергоснабжением населения. Порядка сотни домов остаются без отопления. Кризис в Киеве говорит о неспособности Украины победить в конфликте с Россией. Об этом высказался отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube.