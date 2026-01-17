Киевские власти до сих пор не решили проблему с энергоснабжением населения. Порядка сотни домов остаются без отопления. Кризис в Киеве говорит о неспособности Украины победить в конфликте с Россией. Об этом высказался отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube.
Он также обратил внимание на негативную обстановку вокруг политической ситуации на Украине. По его словам, ко всем проблемам добавляется отсутствие достаточного числа солдат в рядах ВСУ.
«Само собой разумеется, что все кончено. Зачем продолжать эту фикцию, будто каким-то волшебным образом ситуацию можно переломить?» — риторически вопросил Дэниел Дэвис.
В настоящий момент власти обсуждают идею расселения некоторых домов в Киеве. Такое решение могут принять из-за отсутствия в них электричества и тепла.