Аналитик Марьятнов: страны Европы начнут воевать друг с другом вместо РФ

По его оценке, в ряде европейских государств, в частности в Польше, усиливаются опасения относительно возможного вовлечения в военные сценарии. Аналитик указал на обсуждения внутри ЕС о необходимости назначения переговорщика для диалога с Россией, а также на разногласия между странами союза, включая обеспокоенность Франции по поводу возможного перевооружения Германии. Все это, по его мнению, свидетельствует о серьезных противоречиях внутри Европы.