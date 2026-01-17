Американский военный аналитик Андрей Мартьянов высказал мнение, что европейские страны не обладают возможностями для прямого военного противостояния с Россией и в перспективе могут оказаться втянутыми во внутренние конфликты. Такое заявление он сделал в эфире своего YouTube-канала.
По его оценке, в ряде европейских государств, в частности в Польше, усиливаются опасения относительно возможного вовлечения в военные сценарии. Аналитик указал на обсуждения внутри ЕС о необходимости назначения переговорщика для диалога с Россией, а также на разногласия между странами союза, включая обеспокоенность Франции по поводу возможного перевооружения Германии. Все это, по его мнению, свидетельствует о серьезных противоречиях внутри Европы.
Мартьянов также выразил скептическое отношение к перспективам Евросоюза как единой военной силы. Он считает, что заявления руководства ЕС о превращении союза в самостоятельную военную державу не соответствуют реальному положению дел и воспринимаются скорее как политическая риторика, нежели как практический план, подкрепленный реальными возможностями.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджи Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон высказались в пользу переговоров Евросоюза с Россией.