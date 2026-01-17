Дмитриев: северные земли могут стать наиболее пригодными для жизни

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказал мнение, что северные территории, включая Гренландию, в условиях изменения климата могут со временем стать более благоприятными для жизни. Свою позицию он изложил в публикации в социальной сети X*.
По его оценке, Гренландия может играть роль своеобразного «климатического рычага» из-за процессов, происходящих в Арктике. Таяние ледяного покрова, по его словам, ускоряет потепление и запускает цепочку климатических изменений, влияющих на глобальные температуры.
Дмитриев отметил, что высвобождение углерода из вечной мерзлоты усиливает эти процессы и способствует дальнейшему повышению температуры на планете. В результате, как считает глава РФПИ, по мере глобального потепления северные регионы могут стать одними из наиболее комфортных для проживания.
Ранее сообщалось, что жители Великобритании считают, что президент США Дональд Трамп претендует на Гренландию (принадлежит Дании), чтобы развязать войну с Европой.
