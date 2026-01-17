Макрон появился на встрече в Елисейском дворце в очках на фоне проблем с глазом

«Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы. Я буду вынужден носить их некоторое время, так что вам придется смириться с этим», — сказал президент по прибытии в Елисейский дворец 16 января.
Макрон 15 января выступал перед военнослужащими на авиабазе Истр на юге республики. Как отметила газета, он вышел из самолета в очках, которые не снимал до того момента, как зашел в помещение.
Выступая перед военными, Макрон шуткой прокомментировал состояние своего глаза. «Прошу извинить за неэстетичный вид моего глаза, — сказал он. — Можно считать это отсылкой к глазу тигра».
15 января Елисейский дворец уточнил, что у главы государства нет проблем со здоровьем.