Посольство РФ иронично ответило на слова дипмиссии ФРГ о поддержке Украины

Посольство России в Канаде с иронией прокомментировало публикацию дипломатической миссии Германии, посвящённую поддержке Украины. Соответствующее сообщение российские дипломаты разместили в социальной сети X*.
Поводом для реакции стало заявление германской дипмиссии, в котором утверждалось, что Берлин оказывает поддержку Украине. Внимание российских представителей привлёк выбор формулировок, использованных в англоязычном тексте.
В посольстве РФ указали, что в публикации был применён фразовый глагол «Stand by», обозначающий скорее символическую или моральную поддержку, а не активное участие.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи «коалиции желающих» в Париже заявил, что немецкие войска не будут размещены на Украине даже после прекращения огня.