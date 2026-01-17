Ричмонд
Посольство РФ иронично ответило на слова дипмиссии ФРГ о поддержке Украины

Посольство России в Канаде с прокомментировало публикацию дипломатической миссии Германии о намерении поддерживать Киев.

Источник: Аргументы и факты

Посольство России в Канаде с иронией прокомментировало публикацию дипломатической миссии Германии, посвящённую поддержке Украины. Соответствующее сообщение российские дипломаты разместили в социальной сети X*.

Поводом для реакции стало заявление германской дипмиссии, в котором утверждалось, что Берлин оказывает поддержку Украине. Внимание российских представителей привлёк выбор формулировок, использованных в англоязычном тексте.

В посольстве РФ указали, что в публикации был применён фразовый глагол «Stand by», обозначающий скорее символическую или моральную поддержку, а не активное участие.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи «коалиции желающих» в Париже заявил, что немецкие войска не будут размещены на Украине даже после прекращения огня.

