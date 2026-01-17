Губернатор Дмитрий Демешин оценил капремонт школ в селе Некрасовка

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки оценил результаты капитального ремонта двух школ в селе Некрасовка, выполненного в 2025 году в рамках национального проекта «Молодежь и дети». На обновление школы № 1, построенной в 1975 году, было направлено более 116 млн рублей из федерального, краевого и районного бюджетов, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".