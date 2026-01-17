Губернатор Дмитрий Демешин оценил капремонт школ в селе Некрасовка

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки оценил результаты капитального ремонта двух школ в селе Некрасовка, выполненного в 2025 году в рамках национального проекта «Молодежь и дети». На обновление школы № 1, построенной в 1975 году, было направлено более 116 млн рублей из федерального, краевого и районного бюджетов, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На выделенные средства в школе № 1 полностью отремонтированы коридоры, кабинеты, лестничные пролёты, заменены системы отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, окна, двери, электропроводка. Установлены современные системы пожарной сигнализации и антитеррористической защиты.
Созданы развивающие зоны: шахматная, патриотический уголок, локация «7 чудес Хабаровского края» и зона отдыха. Также отремонтированы кровля, отмостка и центральное крыльцо с электроподъёмником для маломобильных граждан.
Дмитрий Демешин также осмотрел школу № 2, где были обновлены инженерные системы, проведена внутренняя и внешняя отделка, благоустроена территория. Всего с 2024 по 2027 год Хабаровский край привлёк из федерального бюджета 4,3 млрд рублей на капитальный ремонт 51 школы в рамках национального проекта.